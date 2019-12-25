На Верхнем Суздальском озере девушка ударила мужчину туристическим ножом при попытке познакомиться с ней

Выборгская районная прокуратура завершила утверждение обвинительного заключения в адрес 22-летней жительницы региона, которую обвиняют по пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ ("умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия").
Расследование установило, что вечером 18 июля 2025 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступила в конфликт с мужчиной у Верхнего Суздальского озера в Выборгском районе. Конфликт произошёл на личной почве, в ходе которого обвиняемая атаковала оппонента туристическим ножом и нанесла серьёзные колото-резаная раны живота и плеча.
Потерпевший отметил, что пришёл на пляж отдохнуть и обратил внимание на девушку, сидящую одна на лавочке. Решив завязать знакомство, он начал разговор, однако девушка проявляла признаки агрессии и демонстрировала нежелание общаться. Вскоре диалог перешёл в открытую ссору, в процессе которой обвиняемая дважды использовала нож, нанеся два удара, после чего покинула место инцидента.
Уголовное дело передано в Выборгский районный суд Петербурга для дальнейшего судебного разбирательства.
Ранее мы сообщили о том, что по факту смертельного ДТП с нетрезвым водителем в Тихвинском районе возбудили уголовное дело.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все