На Верхнем Суздальском озере девушка ударила мужчину туристическим ножом при попытке познакомиться с ней

Уголовное дело передано в Выборгский районный суд Петербурга для дальнейшего судебного разбирательства.

Выборгская районная прокуратура завершила утверждение обвинительного заключения в адрес 22-летней жительницы региона, которую обвиняют по пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ ("умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия").

Расследование установило, что вечером 18 июля 2025 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступила в конфликт с мужчиной у Верхнего Суздальского озера в Выборгском районе. Конфликт произошёл на личной почве, в ходе которого обвиняемая атаковала оппонента туристическим ножом и нанесла серьёзные колото-резаная раны живота и плеча.

Потерпевший отметил, что пришёл на пляж отдохнуть и обратил внимание на девушку, сидящую одна на лавочке. Решив завязать знакомство, он начал разговор, однако девушка проявляла признаки агрессии и демонстрировала нежелание общаться. Вскоре диалог перешёл в открытую ссору, в процессе которой обвиняемая дважды использовала нож, нанеся два удара, после чего покинула место инцидента.

Уголовное дело передано в Выборгский районный суд Петербурга для дальнейшего судебного разбирательства.

Ранее мы сообщили о том, что по факту смертельного ДТП с нетрезвым водителем в Тихвинском районе возбудили уголовное дело.

Фото: Piter.TV