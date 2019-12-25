По факту смертельного ДТП с нетрезвым водителем в Тихвинском районе возбудили уголовное дело

Пассажир автомобиля, мужчина 35 лет, получил смертельные ранения и скончался ещё до приезда медиков.

В понедельник, 6 октября, около 11:50, на трассе "Лодейное Поле-Тихвин-Бугодощь-Чудово", на 205 км, недалеко от деревни Харчевня в Тихвинском районе, автомобиль марки Toyota Carina, управляемый 40-летним водителем, направлявшимся из города Кириши в Тихвин, попал в аварию. Выехав на обочину дороги, машина потеряла контроль над управлением, оказалась в придорожной канаве справа по направлению движения и врезалась в дерево.

В результатеДТП пассажир автомобиля, мужчина 35 лет, получил смертельные ранения и скончался ещё до приезда медиков.

Сам водитель транспортного средства получил серьезные травмы средней тяжести и был срочно отправлен в медицинское учреждение. Впоследствии выяснилось, что на момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В связи с данным происшествием следствие открыло уголовное производство по части четвертой статьи 264 Уголовного кодекса РФ, а сам водитель задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

