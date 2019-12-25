Мужчина напал на бригаду скорой помощи на Васильевском острове

Возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ ("побои").

В ночь на 6 октября, в 01:41, полиция Василеостровского района получила экстренное извещение о произошедшем нападении мужчины на сотрудников бригады скорой помощи неподалеку от дома №17 по 12-й линии Васильевского острова.

Приехавшие полицейские патруля зафиксировали факт нападения со стороны находившегося в наркотическом опьянении гражданина Республики Таджикистан, незаконно пребывающего на территории России и зарегистрированного в Петербурге. Во время попытки медицинского осмотра этот 26-летний мужчина совершил нападение на фельдшера, причинив последнему увечья.

Мужчина был привлечён к административной ответственности по статье 6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Фельдшер, получивший травму, обратился за врачебной помощью, прошел необходимое лечение и вскоре покинул медицинское учреждение в хорошем самочувствии.

