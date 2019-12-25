Молодой житель Мурино напал на курьера и похитил у него заказы

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("разбой").

В воскресенье, 5 октября, в полицейское управление Всеволожского района Ленобласти поступил сигнал о происшествии в деревне Новое Девяткино, согласно которому около дома №15 на улице Капральской двое неизвестных напали на курьера, используя газовый баллон, похитили заказы общей стоимостью приблизительно 5 тыс. рублей и немедленно покинули место события. Пострадавший гражданин получил травмы в виде многочисленных ушибов, был госпитализирован, получил необходимую медицинскую помощь и впоследствии выписан в удовлетворительном состоянии.

Днём следующего дня, 6 октября, на Ручьевском проспекте в городе Мурино сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность и задержать подозреваемого в данном преступлении. Им оказался 19-летний молодой человек, проживающий в этом районе и имеющий судимости за совершение кражи и грабежа. Основанием для задержания послужила статья 91 УПК РФ.

