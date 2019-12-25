Нетрезвые мужчины устроили поножовщину во дворе дома в Шушарах

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ночь на 5 октября, около 1:30, в полицейский участок Пушкинского района поступил сигнал от гражданина, сообщившего о громких криках и наличии вооружённых ножами участников конфликта во дворе дома №4, корпус 1 по Ростовской улице.

На место оперативно прибыл экипаж патрульно-постовой службы, который задержал четверых мужчин в возрасте от 24 до 39 лет, двое из которых родом из Республики Дагестан. Все участники находились в состоянии алкогольного опьянения. Между ними вспыхнул бытовой конфликт, переросший в рукоприкладство. Сотрудниками правоохранительных органов был изъят нож.

Три фигуранта препровождены в отделение полиции, где на них составлены административные протоколы по статье 20.1, часть 1 КоАП РФ ("мелкое хулиганство"). В отношении четвертого участника конфликта составлен административный протокол по статье 6.9, часть 1 КоАП РФ ("потребление наркотических средств без назначения врача").

