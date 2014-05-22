Подозреваемого в противоправных действиях в отношении 10-летней девочки задержали на севере Петербурга

Возбуждено уголовное дело по пункту 4 статьи 132 УК РФ ("насильственные действия сексуального характера").

В пятницу, 3 октября, полиция Выборгского района получила заявление о тяжком преступлении, которое произошло в 2023 году. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, установлено, что пожилой мужчина 1955 года рождения систематически совершал преступления против половой неприкосновенности 10-летней девочки — дочери заявителя. Преступления продолжались в течение пяти месяцев — с конца марта по конец августа — в поселке Парголово.

Правоохранители провели оперативно-разыскные мероприятия и задержали подозреваемого, передав его следователям для дальнейшего разбирательства.

Фото: Piter.TV