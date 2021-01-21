Полиция задержала двух молодых петербурженок за незаконное изготовление порноматериалов

Мера пресечения в виде заключения под стражу осталась без изменений.

В мае текущего года сотрудниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти были арестованы две 22-летние девушки, фигурировавшие в резонансном ролике, содержащем проявления неуважительного отношения к российскому паспорту. Уголовные дела были заведены в отношении обеих задержанных, после чего они были заключены под стражу.

Дальнейшие следственные действия позволили сотрудникам полиции выяснить, что указанные лица регулярно занимались созданием и распространением порнографических материалов в Интернете, начиная с 2024 года и вплоть до момента задержания.

Следствием было принято решение возбудить еще одно уголовное дело по статье 242 ч. 3 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов) в отношении каждой из девушек.

Мера пресечения в виде заключения под стражу осталась без изменений. Расследование продолжается.

Ранее мы сообщили о том, что число раскрытых особо тяжких преступлений в Петербурге возросло на 20,4%.

Фото: Piter.TV