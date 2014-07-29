  1. Главная
Число раскрытых особо тяжких преступлений в Петербурге возросло на 20,4%
Сегодня, 10:28
130
lizapoluda

В 47-ом регионе число раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось на 2,5%, остановившись на отметке 1 843 эпизода.

С января по август 2025 года в Петербурге зарегистрировано более 41,3 тысячи правонарушений, а в Ленинградской области — около 14 тысяч случаев. Правоохранительные органы за указанный период раскрыли 18 861 преступление, продемонстрировав рост показателя раскрытия на 14,5%. Об этом сообщает Neva.Today.

В Ленинградской области этот показатель оказался ниже — 6 648 раскрытых преступлений, причем наблюдалось снижение на 6,8%. Что касается тяжести совершаемых преступлений, то в Петербурге зафиксировано 14 746 тяжких и особо тяжких деяний, в Ленинградской области эта цифра составила 5 012. Показатель раскрытия таких преступлений в Северной столице вырос на 20,4%, составив 6 525 раскрытых эпизодов. 

В свою очередь, в 47-ом регионе число раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось на 2,5%, остановившись на отметке 1 843 эпизода.

Ранее мы сообщили о том, что петербургских полицейских предложили оснастить самокатами.

Фото: Piter.TV

