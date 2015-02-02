Петербургских полицейских предложили оснастить самокатами

Стоит отметить, что ранее начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Роман Плугин выражал сомнения в перспективе массового перехода городской полиции на использование электросамокатов и моторизированных устройств.

Идея снабдить сотрудников полиции современными средствами индивидуальной мобильности прозвучала от депутата ЗакСа Петербурга Павла Крупника. Он обратился непосредственно к руководителю Министерства внутренних дел Владимиру Колокольцеву с предложением о техническом переоснащении стражей порядка.

Темпы развития средств индивидуальной мобильности требуют от органов правопорядка соответствия уровню прогресса, подчеркнул парламентарий в своем обращении. Крупник акцентирует внимание на том, что современные правонарушители активно используют электросамокаты, гироскутеры и прочие виды индивидуального транспорта для перемещения. Исходя из этого, он предлагает оборудовать личным транспортом сотрудники патрульно-постовых служб и иных структур полиции, работающих в больших городах.

Наиболее перспективными видами транспорта, по мнению депутата, могут выступить электрические самокаты, а также альтернативные транспортные средства, подходящие для эффективного преследования преступников, использующих индивидуальные мобильные устройства.

Помимо этого, Крупник высказался за необходимость анализа возможностей патрулирования улиц посредством специальных дронов, что позволило бы освободить значительную часть ресурсов сотрудников полиции от ежедневной рутинной деятельности.

Стоит отметить, что ранее начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Роман Плугин выражал сомнения в перспективе массового перехода городской полиции на использование электросамокатов и моторизированных устройств. Глава ведомства указал на отсутствие достаточного финансирования для подобного шага, призывая обратить большее внимание на развитие систем видеонаблюдения и технологий фиксации нарушений ПДД.

Ранее в ЗакСе Петербурга обсудили запрет движения гужевого транспорта.

Фото: Piter.TV