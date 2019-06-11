В ЗакСе Петербурга обсудили запрет движения гужевого транспорта

Законодатели решили продолжить сбор мнений и предложений по этому вопросу до 1 июня текущего года.

В Законодательном собрании Петербурга состоялось заседание рабочей группы, посвящённое обсуждению проблематики "каретного бизнеса". Участниками дискуссии выступили депутаты Законодательного собрания Павел Крупник, Ирина Иванова, Денис Четырбок и Наталья Астахова, представители исполнительных структур власти, а также силовых ведомств и контролирующих органов города. Об этом сообщает пресс-центр петербургского парламента.

Павел Крупник поднял тему нелегальной деятельности владельцев карет, действующих в исторической части города. Депутат акцентировал внимание на ситуациях, когда экипажи, управляемые подростками, свободно перемещаются по центральным улицам, нарушая закон и создавая угрозу безопасности пешеходов и самих пассажиров. Крупник заметил, что данная проблема поднималась ещё год назад, однако предложений от профессионального сообщества до сих пор не поступало, что ставит под сомнение законность и ответственность этого вида предпринимательства.

Представитель исполнительного органа предложил внести изменения в законодательство, предусматривающее полный запрет на использование гужевого транспорта в центре Петербурга, а также разработать отдельный проект, определяющий разрешённые маршруты для карет и соответствующие требованиям нормы обслуживания. Законодатели решили продолжить сбор мнений и предложений по этому вопросу до 1 июня текущего года.

Ранее мы сообщили о том, что мощность электровелосипедов намерены измерять в Петербурге.

Фото: Piter.TV