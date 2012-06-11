Депутат Крупник раскрыл подробности законопроекта о лошадях в Петербурге

Первая встреча специальной рабочей группы, призванной урегулировать правила передвижения конных экипажей, должна состояться на следующей неделе.

В Законодательном собрании Петербурга всерьез задумались о регулировании движения конных экипажей, предназначенных для перевозки туристов по историческому центру города. Депутат Павел Крупник на брифинге в Мариинском дворце обозначил проблему, отметив необходимость выработки единого подхода к вопросу дальнейшего существования этого вида транспортного сервиса, пишет "Петербургский дневник".

Крупник подчеркнул, что исторический облик Петербурга давно изменился, и нынешнее присутствие экипажей кажется неуместным в современном мегаполисе. Вместо улиц исторического центра депутат предложил бы организовать прогулки верхом на лошадях в живописных пригородных зонах и парковых территориях. Особенно остро воспринимается поведение некоторых туристов, отдыхающих в каретах: шумные застолья с алкоголем и музыка создают дискомфорт для жителей и гостей города, негативно отражаясь на общем облике Петербурга.

Первая встреча специальной рабочей группы, призванной урегулировать правила передвижения конных экипажей, должна состояться на следующей неделе. Председатель ЗакСа Александр Бельский поддержал идею введения жестких рамок для экскурсионных маршрутов на конных экипажах.

Бельский заметил, что конные прогулки давно интегрированы в туристические программы, однако требуют четкого правового регулирования, возможно, даже лицензирования. Городу важно определить ответственность конкретных организаций за предоставление подобных услуг, выяснить условия содержания животных и возраст водителей экипажа. Нередко за рулем оказываются совсем молодые люди, иногда даже несовершеннолетние, что вызывает сомнения в соблюдении нормативных стандартов безопасности и правопорядка.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцам могут разрешить потратить маткапитал для подключения дома к инженерным коммуникациям.

Фото: Piter.TV