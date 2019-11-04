В петербургском ЗакСе обсудят присутствие карет с лошадьми на улицах города

Депутат Павел Крупник подчеркивает, что большинство карет выглядят изношенными и не соответствуют облику современного Петербурга, несмотря на значительные усилия города по ремонту фасадов, дорог и озеленению.

Вопрос о целесообразности присутствия конных экипажей на улицах, проспектах и набережных Петербурга был поднят депутатом Павлом Крупником в Законодательном собрании города. Дискуссия по данному вопросу намечена на следующую неделю, и все заинтересованные стороны готовы обсудить эту проблему.

Павел Крупник уверен, что пришло время упорядочить ситуацию с каретами. По его мнению, нынешняя практика выглядит устаревшей и создает ненужные трудности для транспортного движения. Депутат подчеркивает, что большинство карет выглядят изношенными и не соответствуют облику современного Петербурга, несмотря на значительные усилия города по ремонту фасадов, дорог и озеленению.

Крупник предлагает два возможных решения. Первое — полный запрет на использование гужевого транспорта на городских улицах, оставив его только для парков и скверов. Второе предложение основано на опыте Вены, где экипажи отличаются высоким качеством и аккуратным внешним видом.

Депутат также настаивает на том, что водители карет должны иметь автомобильные права и навыки экскурсионного гида, а лошади должны содержаться в надлежащих условиях, обеспечиваться местом для отдыха и проходить регулярные ветеринарные осмотры.

Ранее петербургский депутат предложил маркировать нейросетевой контент.

Фото: Piter.TV