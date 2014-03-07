Петербургский депутат предложил маркировать нейросетевой контент

Он предлагает это сделать во избежание потенциально общественно опасных ситуаций, связанных с использованием их в преступных целях.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Павел Крупник предложил внедрить единые правила маркирования нейросетевого контента, находящегося в публичном свободном доступе. Копия обращения на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева есть в распоряжении RT.

По данным депутата, не меньше 50% контента в соцсетях является продуктом нейросетевой генерации. Также Крупник отметил, что уже есть конкретные случаи "злонамеренной манипуляции нейросетевым контентом, направленные на совершение серьёзных преступлений".

Исходя из вышесказанного, Павел Крупник предлагает внедрить единые правила маркирования нейросетевого контента, находящегося в публичном свободном доступе во избежание потенциально общественно опасных ситуаций, связанных с использованием их в преступных целях.

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Фото: unsplash (Growtika)