Система будет искать нарушения еще до того, как на них пожалуются жители.

В Санкт‑Петербурге наращивают возможности цифрового контроля за содержанием городских улиц в зимний период. Как сообщили в Государственной административно‑технической инспекции (ГАТИ), теперь нарушения планируют выявлять с помощью ИИ еще до того, как на них поступят жалобы от горожан.

Следить за порядком на улицах будут не только коммунальные службы, но и целая сеть камер в связке с алгоритмами искусственного интеллекта. Сейчас в работе Центра комплексного контроля городского хозяйства задействованы данные со 110 тыс. камер видеонаблюдения. Из них порядка 80 тыс. уже интегрированы с системами анализа на базе нейросетей — это позволяет оперативно распознавать проблемные участки.

Практика уже показала эффективность такого подхода. Благодаря своевременному мониторингу уже удалось устранить около 130 тыс. замечаний до появления официальных жалоб. Предстоящий зимой акцент сделают на очистке кровель и вывозе снега. Операторы будут отслеживать, чтобы снег, сброшенный с крыш, не скапливался на тротуарах, а убирался в установленные сроки. Отдельное внимание уделят контролю за своевременной расчисткой пешеходных зон.

Для усиления надзора задействуют специализированную нейросеть "Городовой". Ранее её использовали преимущественно для фиксации сосулек на кровлях. Теперь система будет автоматически выявлять и случаи, когда снег после очистки крыш слишком долго остается на прилегающей территории.

В прошлом сезоне за сосульки на крышах ГАТИ вынесла свыше 400 постановлений, а общая сумма штрафов приблизилась к 40 млн рублей. Расширение цифровых инструментов призвано предотвращать риски и поддерживать Петербург в нормативном состоянии на постоянной основе.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге на уборку тротуаров потратили более 1,4 млрд рублей.

Фото: Piter.tv