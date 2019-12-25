GigaChat MAX стал помощником человека в вопросах финансового благополучия

Нейросеть Сбера прошла аттестацию по финансовой грамотности, банковскому делу и страхованию.

Нейросетевая модель Сбера GigaChat MAX успешно прошла аттестацию по трем важным направлениям: финансовой грамотности, банковскому и страховому делу. Тестирование проводилось в Президентской академии под наблюдением комиссии из экспертов вуза, которые разрабатывали тест для нейросети. Каждое направление было представлено 50 вопросами закрытого типа, а решение о прохождении аттестации принимались в формате зачет/незачет.

Вопросы по направлению "финансовая грамотность" включали в себя основные экономические понятия, по "банковскому делу" – принципы и ключевые аспекты деятельности банков, а по "страховому делу" касались функций страхования и участников страхового рынка. Для успешного прохождения аттестации GigaChat должен был ответить правильно минимум на половину вопросов – такой уровень оценки применяется при аттестации студентов первого курса бакалавриата по специальности "Экономика и финансы". GigaChat прошел тестирование, ответив правильно в среднем по каждому направлению на 70% вопросов.

Один из главных фокусов Сбера в ближайшие годы – это развитие персональных помощников на базе искусственного интеллекта. Конечно, итоговое решение по вопросам финансов и страхования каждый человек примет самостоятельно, но теперь любой желающий сможет воспользоваться для этого и помощью искусственного интеллекта. Успешная аттестация нейросети Сбера открывает новые возможности для повышения уровня финансовой грамотности россиян. Следующий шаг в развитии партнерства Сбера и Президентской академии в этом направлении – подготовка нейросетевой модели Сбера GigaChat MAX к сдаче экзамена на бакалавра по экономике и финансам. Кирилл Царев, Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

Президентская академия в сотрудничестве со Сбером сделали важный шаг на пути к развитию ИИ-инструмента, способного облегчить жизни миллионов людей. Благодаря аттестации нейросети GigaChat MAX, которую провели эксперты нашего вуза, российские пользователи смогут принимать обоснованные решения в вопросах финансового планирования и обучаться финансовой грамотности. Совместные усилия мы направили на то, чтобы сделать этот инструмент ещё более качественным. Алексей Комиссаров, ректор Президентской академии

Раннее GigaChat успешно справился с ЕГЭ по обществознанию для поступления в университет, и одним из первых в мире сдал выпускной экзамен медицинского вуза по направлению подготовки "Лечебное дело", необходимый для получения квалификации "врач-лечебник".

Узнать больше о возможностях GigaChat MAX и посмотреть примеры удачных запросов можно на сайте. Доступ к GigaChat MAX открыт для компаний через облачный API.

Фото: Telegram/ GigaChat