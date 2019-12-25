В МИД предупредили Британию о последствиях ущемления прав России в G20

Посол Марат Бердыев рассказал, каких прав нет у Лондона в формате "Большой двадцатки".

Великобритания столкнется с серьезными последствиями в том случае, если в качестве председателя в "Большой двадцатке" попытается ущемлять права российского государства. Соответствующий комментарий в интервью журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал посол по особым поручениям при отечественном министерстве по иностранным делам по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

Посмотрим, как в реальности будет вести себя Лондон. Ясно одно: ущемление им российских прав бесследно не останется. Любые эскапады на этот счет будут иметь серьезные последствия. Считали бы оптимальным избежать такого сценария. Марат Бердыев, посол РФ

Известно, что председателем в G20 Британия будет в 2027 году. По словам дипломата, пока что Лондон не высказывает конкретно свою позицию насчет российского участия в мероприятиях "двадцатки", организованном в Соединенном королевстве. Марат Бердыев уточнил, что председатель в G20 не имеет права диктовать собственную волю и решать, кто будет участвовать в работе международного формата.

Умер посол РФ в США Александр Дарчиев.

Фото: Piter.tv