Световые фонтаны вновь украсят Петербург к Новому году

Впервые такие светодинамические объекты появились в городе в декабре 2025 года.

Вечером 16 ноября в сквере у Казанского собора снова заработает световой фонтан. Инсталляция, выполненная в виде раскрывающегося бутона, символизирует зарождение жизни и надежду. При этом световые потоки будут динамично имитировать движение настоящих водных струй, создавая эффект живого фонтана.

В пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению напомнили, что созданием и обслуживанием инсталляций занимается "Ленсвет". Конструкция состоит из прочного алюминиевого каркаса и светодиодных гирлянд общей мощностью 5 кВт. Оборудование спроектировали с учетом непростых погодных условий — оно надежно защищено от влаги и ветра. Инсталляции умеют варьировать цвет, яркость и ритм свечения, превращая каждую демонстрацию в уникальное представление.

Впервые такие светодинамические объекты появились в декабре 2025 года — их установили в чашах отключенных на зиму фонтанов в Казанском и Нахимовском скверах. Инсталляции радовали жителей и гостей города вплоть до конца марта 2026 года.

Особой популярностью пользовались еженедельные тематические шоу: каждую пятницу арт‑объекты становились эффектными декорациями для световых представлений. В этом сезоне традиция возвращается и Казанский сквер снова станет одной из главных точек притяжения петербуржцев.

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Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению