В честь 8 марта два световых фонтана получат праздничную подсветку в Петербурге

В честь Международного женского дня световые фонтаны, расположенные в Казанском и Нахимовском скверах, будут окрашены в теплый цикламеновый цвет, который олицетворяет нежность и весну. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по энергетике Петербурга 4 марта.
Первый раз объекты сменят цветовую палитру 6 марта с 19:00 до 20:00. Также световым шоу получится насладиться с 18:50 8 марта до 07:30 9 марта.
Смена режимов световой иллюминации фонтанов будет осуществляться до конца этого месяца, чтобы радовать горожан и гостей Северной столицы.
