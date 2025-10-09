Восемь музеев Петербурга пустят женщин бесплатно 8 марта

Вход свободный при оформлении билета.

В Международный женский день культурные учреждения Северной столицы подготовили подарок для посетительниц. Ряд знаковых дворцов и музейных комплексов откроют свои двери бесплатно для представительниц прекрасного пола.

Государственный музей-заповедник "Петергоф" анонсировал акцию, в рамках которой женщины смогут безвозмездно посетить два своих знаковых объекта. Речь идет о Большом дворце в Петергофе и Большом Меншиковском дворце в Ораниенбауме. Для прохода потребуется оформить бесплатный билет в кассах непосредственно в день визита. Первый из них будет работать с половины одиннадцатого утра до шести вечера, второй принимает гостей сеансами: с полудня до половины второго и с четверти четвертого до без четверти пять.

К инициативе присоединился и Русский музей. Здесь бесплатный вход организуют в Строгановский дворец. Учреждение будет открыто с 10 утра до 10 вечера. Важное уточнение: билеты на вечерние сеансы необходимо приобретать заранее на официальном сайте музея, они станут доступны на первой неделе марта.

Кроме того, в праздник свободный вход для всех категорий граждан традиционно организует и Государственный Эрмитаж. В музее напомнили, что акция распространяется на всех желающих без ограничений.