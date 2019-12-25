Смольный разработал механизм выплат за утрату жилья после терактов

Финансирование предусмотрено за счет резервного фонда.

Власти Санкт‑Петербурга разработали проект постановления, который устанавливает порядок денежных компенсаций для горожан, чьё жилье пострадало в результате террористических актов либо при их пресечении правомерными действиями силовых структур. Документ опубликовали на сайте Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы.

Ключевая особенность нового регламента заключается в дифференцированном подходе к выплатам. Размер и формат помощи будут напрямую зависеть от степени повреждения жилого помещения. Для собственников, оказавшихся в тяжелой ситуации, предусмотрены два основных вида целевых выплат. Если квартира полностью утрачена либо признана непригодной для проживания, горожанам помогут с приобретением нового жилья или с его строительством. В случаях, когда помещение получило повреждения, но подлежит восстановлению, средства выделят на проведение капитального ремонта. Финансирование предусмотрено за счет резервного фонда.

Этот документ призван устранить правовой пробел в системе социальной поддержки. В начале ноября губернатор Александр Беглов подписал постановление о выплатах пострадавшим при терактах, в том числе в ситуациях, связанных с атаками БПЛА. Однако тот акт регулировал только компенсации за вред здоровью, а также за утрату имущества первой необходимости. Вопрос возмещения ущерба непосредственно жилым помещениям оставался без отдельного нормативного регулирования, теперь новый проект должен закрыть именно эту нишу.

Ранее мы сообщали, что Петербург направит 30,6 млрд рублей на региональные выплаты семьям с детьми.

Фото: Magnific (ИИ, носит иллюстративный характер)