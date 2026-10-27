Беглов поздравил народного артиста РФ Игоря Бутмана с 65‑летием

Губернатор СПб поблагодарил музыканта за приумножение и развитие культурных традиций и популяризацию джазового искусства в России.

Народный артист России, художественный руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман отмечает 65‑летие. По информации от "Петербургского дневника", губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил музыканта с праздником. В своем обращении глава Северной столицы России указал на значительный вклад артиста в развитие отечественной музыкальной культуры. Чиновник особо выделил роль исполнителя в реализации таких знаковых творческих проектов, как "Триумф джаза", Московский джазовый фестиваль и "Джазовые сезоны". Глава города отметил, что благодаря этим мероприятиям аудитория познакомилась с целой плеядой мировых звёзд. Концерты по-прежнему остаются одними из важнейших событий для страны.

Яркое и щедрое дарование, огромная работоспособность и верность призванию позволили Вам добиться профессиональных вершин, снискать славу одного из выдающихся современных музыкантов и заслужить любовь поклонников. За годы творчества Вы сделали джаз частью большой российской сцены, вдохнули новую жизнь в музыкальное фестивальное движение и открыли уникальные возможности для отечественных джазменов на международном уровне. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

В поздравлении отдельное внимание уделено связям Игоря Бутмана с Санкт-Петербургом. В частности, Александр Беглов упомянул на совместное открытие в сентябре нового учебного корпуса Санкт‑Петербургского музыкального училища имени Модеста Мусоргского. Торжественное событие состоялось в год столетнего юбилея российского музыканта. В здании сейчас находится легендарный эстрадно‑джазовый отдел. Это отделение чиновник назвал признанной "кузницей кадров" отечественной джазовой сцены.

Училище Мусоргского получило новое здание на Боровой улице.

Фото: Вконтакте / Александр Беглов