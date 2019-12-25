Нейросеть помогла оштрафовать почти 500 УК Петербурга на 15 млн рублей

Нарушения находят комплексы "Городовой" на базе искусственного интеллекта.

В Петербурге с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ) удалось выявить многочисленные нарушения в сфере благоустройства придомовых территорий. Благодаря комплексам "Городовой" к ответственности привлекли почти 500 управляющих организаций, а общая сумма наложенных штрафов достигла порядка 15 млн рублей, сообщила пресс‑служба городской Госжилинспекции.

Автоматизированные комплексы на базе ИИ фиксируют широкий спектр нарушений: от граффити на фасадах и сосулек на крышах до зарослей борщевика. Собранные данные система передает в Госжилинспекцию в автоматическом режиме.

В 2026 году по материалам, полученным с помощью нейросети, административную ответственность понесли свыше 120 организаций. Ещё около 760 городских УК получили предостережения о недопустимости нарушений.

Как уточнили в инспекции, в Петербурге ежедневно работают восемь мобильных комплексов, способных выявлять более 30 видов нарушений. Размер автоматически формируемого штрафа составляет 30 тыс. рублей.

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Фото: Piter.TV