Начальник петербургского МВД выступил против полицейских на самокатах

Плугин также подтвердил свою позицию по поводу запрета движения электросамокатов по тротуарам.

Начальник ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин, выступая в ЗакСе Петербурга, выразил сомнения относительно идеи создания полицейских патрулей на электросамокатах, аналогично мотобатальонам ГАИ в 1990-е годы.

С трудом себе представляю картину: полицейский на самокате гонится за доставщиком. Во-первых, за каждым не угонишься. Во-вторых, сметы, статьи расходов у нас на это нет. Конечно, мы могли бы запланировать средства на закупку средств малой мобильности. Но, всё-таки, считаю это нецелесообразным. Это будет, выражусь грубо, как стрелять из пушки по воробьям. Роман Плугин, начальник ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

По мнению начальника ГУ МВД РФ, лучшим решением проблемы нарушения правил дорожного движения на электросамокатах стала бы обязательная регистрация этих транспортных средств и использование камер видеонаблюдения "Безопасный город" для идентификации номеров и лиц нарушителей.

Плугин также подтвердил свою позицию по поводу запрета движения электросамокатов по тротуарам.

Ранее мы сообщили о том, что за 2024 год число IT-преступлений в Петербурге увеличилось на 11%.

Фото: Piter.TV