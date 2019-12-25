За 2024 год число IT-преступлений в Петербурге увеличилось на 11%

Жертвами становились как физические, так и юридические лица, в том числе государственные структуры.

Для снижения уровня IT-преступности усилилась профилактическая деятельность и информирование граждан о методах защиты. Однако, несмотря на предпринятые меры, количество таких преступлений в прошлом году увеличилось на 11%, причём 24% пострадавших составили пенсионеры. Об этом рассказал начальник ГУ МВД России Роман Плугин на выступлении в ЗакСе Петербурга.

Было выявлено свыше 3000 лиц, причастных к IT-преступлениям, включая 795 участников организованных преступных группировок. Жертвами становились как физические, так и юридические лица, в том числе государственные структуры.

Большинство киберпреступлений связаны с методами социальной инженерии, с помощью которых злоумышленники вынуждают жертв совершать противоправные действия, в том числе участвовать в террористической деятельности. В результате было зарегистрировано 14 преступлений, квалифицированных как террористические.

Ранее мы сообщили о том, что в МВД заявили о росте ущерба от IT-преступлений в России.

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