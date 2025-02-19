В МВД заявили о росте ущерба от IT-преступлений в России

Андрей Храпов рассказал о киберугрозах в России за последний год.

Материальный ущерб от киберпреступлений в стране за 2024 год составил 200 миллиардов рублей. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на пленарной сессии форума "Кибербезопасность в финансах" заместитель российского министра по внутренним делам Андрей Храпов. Чиновник из правоохранительных органов указал, что показатель на 36 процентов выше, чем фиксировался полицией годом ранее. Спикер на мероприятии от МВД добавил, что ущерб для потребителей увеличился за счет кредитных займов.

Ущерб, который зафиксирован в статистике МВД в 2023 году, это было 147 миллиардов, то в прошлом году - 200 миллиардов рублей. Значит, на 36% увеличился ущерб. Андрей Храпов, замглавы МВД РФ

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Фото и видео: Вконтакте / Банк России