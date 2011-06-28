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Путин освободил Михаила Ваничкина от должности замглавы МВД
Сегодня, 21:35
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Путин освободил Михаила Ваничкина от должности замглавы МВД

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Ваничкин занимал должность замминистра внутренних дел с 2012 года.

Президент России Владимир Путин освободил генерал-полковника полиции Михаила Ваничкина от должности заместителя главы МВД. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации 16 июля. 

Новым замглавой МВД станет генерал-лейтенант полиции Андрей Храпов. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Известно, что с 2016 года Храпов являлся начальником Главного управления по контролю за оборотом наркотиков. Ваничкин же занимал должность замминистра внутренних дел с 2012 года. С 2002 по 2006 год он руководил ГУ МВД Петербурга и Ленобласти, а до этого был начальником Национального бюро Интерпола при МВД России.

Ранее Путин подписал закон о служебной тайне в оборонной сфере.

Фото: kremlin.ru

Теги: андрей храпов, владимр путин, михаил ваничкин, указ
Категории: Новости России, Лента новостей,

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mehranpaydar
Сегодня 22:01

very good news

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