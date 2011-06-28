Путин освободил Михаила Ваничкина от должности замглавы МВД

Ваничкин занимал должность замминистра внутренних дел с 2012 года.

Президент России Владимир Путин освободил генерал-полковника полиции Михаила Ваничкина от должности заместителя главы МВД. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации 16 июля.

Новым замглавой МВД станет генерал-лейтенант полиции Андрей Храпов. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Известно, что с 2016 года Храпов являлся начальником Главного управления по контролю за оборотом наркотиков. Ваничкин же занимал должность замминистра внутренних дел с 2012 года. С 2002 по 2006 год он руководил ГУ МВД Петербурга и Ленобласти, а до этого был начальником Национального бюро Интерпола при МВД России.

Ранее Путин подписал закон о служебной тайне в оборонной сфере.

Фото: kremlin.ru