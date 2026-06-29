Путин предложил изучить допмеры для обеспечения топливом рынка России

Глава РФ провел совещание по вопросу энергетического снабжения в стране.

На российской территории необходимы системные меры для стабилизации топливного рынка. Соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Путин, выступая перед чиновниками из профильных ведомств федерального правительства в Москве. Президент провел совещание по вопросу обеспечения топливом внутреннего рынка страны. Среди мер поддержки экономической отрасли политический лидер назвал наращивание объемов предложения, необходимость для компаний выдерживать обоснованные цены на энергетические ресурсы.

В целом, для стабилизации топливного рынка считаю необходимым принять системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов. Владимир Путин, президент России

Путин поздравил комитет по внешним связям Петербурга.

Фото и видео: Kremlin.ru