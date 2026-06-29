Путин предложил изучить допмеры для обеспечения топливом рынка России

На российской территории необходимы системные меры для стабилизации топливного рынка. Соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Путин, выступая перед чиновниками из профильных ведомств федерального правительства в Москве. Президент провел совещание по вопросу обеспечения топливом внутреннего рынка страны. Среди мер поддержки экономической отрасли политический лидер назвал наращивание объемов предложения, необходимость для компаний выдерживать обоснованные цены на энергетические ресурсы.
В целом, для стабилизации топливного рынка считаю необходимым принять системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов.
Владимир Путин, президент России
Путин поздравил комитет по внешним связям Петербурга.
Фото и видео: Kremlin.ru
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