В ГД назвали весомые причины для изменения цены на маркетплейсах

Игорь Игошин рассказал р работе алгоритма, который анализирует поведенческий профиль потребителя.

Российские маркетплейсы не вправе устанавливать на товар разную цену для разных покупателей исходя из "поведенческих алгоритмов" своих пользователей. Соответствующей информацией поделился первый заместитель председателя профильного комитета по защите конкуренции Игорь Игошин с журналистами новостного агентства "ТАСС". Законодатель из партии "Единая Россия" добавил, вопрос законности динамических цен сейчас остается одним из самых острых в правовом поле интернет-торговли. Весомой причиной для изменения цены считается условие, что доставка в другой регион оказывается дороже, сезонный спрос вырос или покупатель получает скидку по программе лояльности. В этих сценариях речь идет о рыночных механизмах. Однако в ряде случаев алгоритм анализирует поведенческий профиль (как часто делаются заказы, каким устройством пользуется клиент, сколько он готов заплатить), а затем на основе этих критериев площадка иногда поднимает цену для постоянного клиента и снижает для новичка.

Формально законодательство не запрещает продавать один и тот же товар по разной стоимости, но жестко ограничивает основания для этого. "ФАС неоднократно указывала: использование поведенческих данных для точечного изменения цен может быть квалифицировано как злоупотребление доминирующим положением. Игорь Игошин, депутат ГД РФ

В период с 2024 по 2025 года отечественным маркетплейсам уже выданы десятки предостережений по подобным фактам, а в отношении крупнейших игроков применялись более жесткие меры. В частности, им приходится согласовывать скидки с продавцами. В качестве примера политик привел ситуацию, в которой человек регулярно заказывает продукты через сервис доставки, у него также есть подписка. Но при этом его сосед заходит на тот же сайт впервые и видит аналогичный набор товаров дешевле на 15-20 процентов. В этом сценарии у торговой площадки нет причин для подобной ценовой разницы. Речь идет о классическом примере, когда стоимость на товар определяет не себестоимость, а поведенческий алгоритм. В ФАС нацелены против реализации подобных схем.

Напомним, что с первого сентября 2023 года цифровым платформам в стране запрещено устанавливать разные цены без экономической или технологической логики. Однако данные требования действуют только в отношении компаний, которые признаны доминирующими на внутреннем рынке.

Wildberries и Ozon выполнили требования ФАС.

Фото: Piter.tv