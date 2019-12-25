В Петербурге готовят проекты двух трамвайных маршрутов до Колпино.

Колпино планируют соединить с Петербургом двумя трамвайными линиями. Вторую ветку намерены проложить по Петрозаводскому шоссе до станции метро "Рыбацкое". Об этом сообщили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры в ответ на вопрос жителя во время прямой линии с губернатором.

Сейчас разрабатывается документация по планировке территории для размещения объекта на участке Петрозаводского шоссе от Советского проспекта до Лагерного шоссе, а также Рыбацкого проспекта. Утвердить документы планируют в 2026 году. Проект предусматривает строительство трамвайной линии по правой стороне Петрозаводского шоссе в направлении из Петербурга в Ленинградскую область.

После утверждения документации объект включат в адресную программу. Разработку проекта планируют завершить до 2028 года. Реконструкция Петрозаводского шоссе должна продолжаться до 2032 года. В дальнейшем по этому направлению могут запустить трамвайное сообщение с метро "Рыбацкое".

Еще одну линию между Петербургом и Колпино планируют провести от станции метро "Шушары". В июне Смольный утвердил проект планировки и межевания территории для ее строительства. Протяженность маршрута составит 12,5 км.

Ранее мы сообщали, что жители Петербурга совершили более 1,29 млрд поездок на общественном транспорте.

Фото: пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга