Худруки ведущих театров получили ордена и медали в Петербурге

Президентским указом отмечены деятели культуры Петербурга.

Государственных наград удостоилась плеяда деятелей культуры и искусства Северной столицы. Соответствующее распоряжение подписал глава государства, сообщили в городском Комитете по культуре.

Орден "За заслуги в культуре и искусстве" вручат четырем видным представителям творческой интеллигенции. В числе награжденных художественный руководитель Молодежного театра на Фонтанке Семен Спивак, создатель театра "Зазеркалье" Александр Петров, глава Театра комедии имени Акимова Татьяна Казакова и ректор Консерватории имени Римского-Корсакова Алексей Васильев.

Медалью "За труды в культуре и искусстве" отметят директора БДТ имени Товстоногова Татьяну Архипову и руководительницу ансамбля "Барыня" Татьяну Тимохину. Почётное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" присвоено артисту Театра имени Ленсовета Сергею Перегудову.

Фото: пресс-служба Комитета по культуре Санкт-Петербурга