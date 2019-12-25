Петербург показал на Транспортной неделе схему новых скоростных магистралей.

Карту перспективного скоростного дорожного каркаса Петербурга представили на Транспортной неделе в Москве. Мероприятие проходит с 14 по 20 ноября 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Интерактивный стенд с картой осмотрели заместитель председателя правительства России Андрей Никитин и министр транспорта Дмитрий Ядров. О планах по развитию дорожной сети и реализации концепции 15-минутного города рассказали вице-губернатор Петербурга Николай Линченко и генеральный директор "ВТБ Инфраструктурный Холдинг" Антон Новиков.

По словам Линченко, новые магистрали должны сократить время поездок между районами, объединить существующие и перспективные транспортные объекты и перенаправить транзитные потоки за пределы центра города.

Одним из основных элементов будущей системы станет Широтная магистраль скоростного движения. Ее планируют провести через Неву в районе Фаянсовой и Зольной улиц. Первым этапом проекта стала Витебская развязка, которая работает с 2024 года. За это время по ней совершили около 11 млн проездов.

В дальнейшем Широтную магистраль намерены продлить от ЗСД в районе Благодатной улицы через южные районы Петербурга к КАД. Затем трасса должна пройти по территории Ленинградской области в направлении Всеволожска. В перспективе также предусмотрено соединение с КАД-2.

В транспортный каркас включат и другие крупные проекты. Среди них — транспортная хорда с Большим Смоленским мостом и Седьмая магистраль с Арсенальным мостом через Неву. Вместе с КАД и ЗСД они должны сформировать единую дорожную сеть.

Согласно прогнозу Комплексной схемы организации дорожного движения, к 2030 году уровень автомобилизации в Петербурге может увеличиться на 18–20 % по сравнению с 2021 годом. Развитие магистралей должно помочь справиться с ростом транспортной нагрузки и сократить движение транзитных автомобилей через жилые кварталы.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)