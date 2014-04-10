Путин подписал закон о служебной тайне в оборонной сфере

Глава РФ утвердил в российском законодательстве понятие "служебной тайны в области обороны".

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит определение служебной тайны в области обороны. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации, информирует телеканал "360".

Отмечается, что служебная тайна относится к той категории информации, которую запрещается разглашать. Ее составляют сведения, появляющиеся во время деятельности всех уровней власти и организаций по подготовке оборонных мероприятий. Разглашение такой информации может нанести ущерб при выполнении какой-либо деятельности.

Согласно новому закону, лица, которые распространяют конфиденциальные сведения, будут оштрафованы. Для гражданских предусмотрена административная ответственность, для военных - дисциплинарная. Штраф по статье Кодекса РФ об административных правонарушениях составит для граждан от 500 до одной тысячи, для должностных лиц – от четырех до пяти тысяч рублей.

Ранее Путин подписал указ о запрете на участие в выборах причастным к экстремизму. Согласно новому закону, главы и учредители организаций, которые были признаны российским судом террористическими и экстремистскими на территории государства, не могут быть избранными в течение пяти лет со дня признания их таковыми, а иные причастные лица - в течение трех лет.

Фото: kremlin.ru