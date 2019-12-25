В США подтвердили встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина 19 ноября

Белый дом презентовал официальный график встреч Дональда Трампа в рамках АТЭС и АСЕАН.

Белый дом подтвердил планы проведения 19 ноября в городе Шэньчжэне встречи лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Соответствующие сведения распространены 15 ноября вашингтонской администрацией в опубликованном графике американского президента. В документе говорится о том, что саммит пройдет в гостиничном комплексе Kylin Villa. Начало переговоров между главами США, России и Китая намечено на 09:30 часов утра по московскому времени. Других подробностей предстоящей встречи Белый дом не привел.

Уточняется, что согласно официальному рабочему графику американского президента-респбликанца Дональда Трампа, перед трехстронней встречей с российским коллегой Владимиром Путиным и китайским председателем Си Цзиньпином лидер Белого дома в четверг примет участие в мероприятиях по линии Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Он также проведет двусторонние переговоры с председателем КНР. Трехсторонняя встреча между политическими лидерами завершит четырехдневную поездку руководителя американской администрации на Филиппины и в Китай для участия в международных мероприятиях, запланированных на высшем уровне по линии АТЭС и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

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Фото: Phere