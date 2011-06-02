Госдума приняла закон о служебной тайне в области обороны

Документ одобрен во втором и третьем чтениях.

Госдума России приняла закон о служебной тайне в области обороны. Документ одобрен представителями нижней палаты парламента во втором и третьем окончательном чтениях. Изменения будут внесены в федеральный закон "Об обороне".

Предлагается информацию, образующуюся при реализации мероприятий в области обороны, не составляющую государственную тайну и не являющуюся общедоступной, отнести на законодательном уровне к категории конфиденциальной. текст пояснительной записки

Депутаты уточнили, что под служебной тайной понимаются данные, которые формируются при осуществлении полномочий органами государственной власти, субъектов РФ, местного самоуправления и организациями по подготовке мероприятий в области обороны. При этом распространение информации может нанести ущерб при выполнении указанных мероприятий. В ГД напомнили, что сведения имеют ограниченный доступ и не подлежат разглашению.

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