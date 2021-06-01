В ГД назвали причины проблем современной России.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин призвал дать оценку распаду СССР и назвать имена предателей страны - бывших советских чиновников. Об этом спикер нижней палаты парламента попросил коллега на пленарном заседании 1 июня. По мнению политика, элита того времени могла извлечь для себя экономическую выгоду благодаря развалу государства. Депутат уверен, что секретари райкомов комсомола получили нефтяные компании во владение.

Нам необходимо дать оценку, почему распался Советский Союз. Правильно было бы это сделать, не откладывая. Кто предал? Фамилии, имена. Покажите секретарей обкомов, которые бедствуют на пенсии. Вячеслав Володин, российский депутат

Володин счел, что многие проблемы в современной России являются следствием распада СССР. Он считает, что около десяти лет можно назвать "потерянным временем", а остальные годы прошли "под эгидой" собирания земель, прекращения вооруженных конфликтов и выплатам по долговым обязательствам. В ГД напомнили, что затем в страну пришли кризисы и санкции.

Сейчас те компании, которые ушли в частные руки, стали государственными. И недра принадлежат государству. И социальные стандарты зафиксированы в конституции. Мы прошли непростой путь становления. Вячеслав Володин, российский депутат

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Видео: Youtube/Россия 24