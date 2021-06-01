Двое фигурантов дела о реабилитации нацизма признали вину

В преступлении сознались жители Омской и Томской областей.

Двое фигурантов уголовного дела о реабилитации нацизма признали вину в содеянном. Об этом журналистам рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Подозреваемые сознались в попытках разместить фотографии фашистов на сайте "Бессмертный полк".

Следователями допрошены подозреваемые - Андрей Акимов из Оренбургской области и Сергей Сахаров из Томской области. В своих показаниях они признали факты размещения фотографий нацистских преступников и раскаялись в содеянном. Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ

Напомним, что также надзорным ведомством установлена причастность к преступлению по данной статье украинских граждан - Дмитрия Алексеенко и Михаила Пуха. Против них также возбуждены уголовные дела. В мае 2021 года они разместили на памятной сайте заявки со сведениями и снимками Адольфа Гитлера, Йозефа Геббельса, генерала Андрея Власова, считающегося предателем Родины. Действия злоумышленников СК РФ оценивает как одобрение нацистского режима и преступлений, установленных во время военного трибунала в Нюрнберге.

СК возбудил дела за размещение фото нацистов на сайте "Бессмертный полк".

Видео: YouTube / Следственный комитет России