СК возбудил дела за размещение фото нацистов на сайте "Бессмертный полк"

Возбуждены уголовные дела из-за реабилитации нацизма.

Следственный комитет России возбудил дела за размещение фото нацистов на сайте "Бессмертный полк". Об этом журналистам рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Она напомнила, что на портале появились снимки Адольфа Гитлера, министра пропаганды Йозефа Геббельса и Андрея Васильева, считающегося изменником Родины. В отношении ответственных лиц возбуждены уголовные дела по статье за реабилитацию нацизма. Кроме россиян в преступлениях обвиняются несколько граждан Украины. В домах фигурантов расследования проведены обыски, у них изъяты телефоны и компьютеры.

В числе фигурантов уголовных дел житель Оренбургской области Андрей Акимов, Сергей Сахаров из Томской области, а также жители Украины Дмитрий Алексеенко и Михаил Пух. Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ

Напомним, что ситуация с размещением снимков нацистов произошла в марте текущего года. Кроме указанных лиц проводится проверка в отношении жителя Свердловской области Алексея Пономарева. В рамках проведения памятной акции "Бессмертный полк" мужчина пытался разместить в одном ряду с ветеранами ВОВ снимок, который не имел отношения к победе советского народа над фашистами.

В Брянске следователи приступили к работе на месте обнаружения массового захоронения времен ВОВ.

Видео: YouTube/Следственный комитет РФ