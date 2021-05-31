В Брянске следователи приступили к работе на месте обнаружения массового захоронения времен ВОВ

Следователи напомнили о работе в регионе в годы ВОВ концентрационного лагеря.

В Брянске следователи приступили к работе на месте обнаружения массового захоронения времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказали региональные представители СК РФ на официальном YouTube-канале. Мероприятия проводятся в сотрудничестве с силами поискового движения. Расследуется уголовное дело о геноциде советских народов. Сейчас извлекаются останки тел и проводится их идентификация.

Известно, что в годы оккупации района немецкими силами, на территории располагался концентрационный лагерь "Дулаг -142". В архиве ФСБ упоминается о том, что учреждение работало с 1941 по 1943 годы. Через концлагерь прошло около 80 тысяч человек. Военнопленные и гражданские лица уничтожались военными путем условий, несовместимых с жизнью. Первыми жертвами стали дети, не справившиеся с грязью, холодом, сыростью в бараках. Затем начали умирать пожилые люди. Длительное время оккупанты запрещали заключенным хоронить погибших. Это привело к еще большим смертям и заболеваниям.

За время существования лагеря в регионе скончались 40 тысяч советских граждан. Около 18 тысяч человек с крепким здоровьем было переправлено в Германию для принудительных работ. В СК РФ напомнили, что подобные преступления не имеют срока давности.

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Видео: YouTube/Следственный комитет России