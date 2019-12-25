Спикер ГД РФ обвинил киевский режим и западную "коалицию желающих".

Украина оккупирована местными властями и превратилась в большой концлагерь во главе с Владимиром Зеленским и "коалицией желающих". Соответствующей информацией в собственном аккаунте на национальной цифровой платформе "Макс" поделился председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Парламентарий из нижней палаты объяснил гражданам, что украинский политический деятель давно утратил свою легитимность, поэтому под любыми предлогами пытается удержать в своих руках власть. В частности, он отказывается проводить выборы главы государства.

Коллективному Западу - оккупантам - не нужна независимая Украина. Не для этого они ее захватывали. Поэтому делают все, чтобы сохранить свое влияние, поставляя снаряды и оружие. Жители Украины для них - всего лишь расходный материал. Страна превратилась в большой концлагерь во главе с Зеленским и "коалицией желающих. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Вячеслав Володин добавил, что на текущий момент граждане Украины запуганы, национальные законы в стране не работают, а политическая система разрушена. Представитель Госдумы России добавил, что неонацисткий режим из Киева запретил любую конкуренцию и закрыл все СМИ, имеющие иную точку зрения.

Володин предложил сделать вывод денег за рубеж отягчающим обстоятельством

Фото: Макс / Вячеслав Володин