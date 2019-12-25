Володин предложил сделать вывод денег за рубеж отягчающим обстоятельством

В Москве предложили сделать вывод денежных средств с российской территории на заграничные счета отягчающим обстоятельством при вынесении судебных приговоров по всем видам преступлений в экономическом плане. Соответствующей информацией в собственном аккаунте на национальной цифровой платформе "Макс" поделился председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Парламентарий из нижней палаты объяснил гражданам, что сам факт вывода финансов в третьи страны сейчас не учитывается в качестве самостоятельного квалифицирующего признака.
Правильно было бы, чтобы при подготовке обвинительного заключения и вынесении судом приговоров по всем видам преступлений в сфере экономики вывод денежных средств за рубеж, связанный с доказанными уголовно наказуемыми деяниями, всегда был.
Вячеслав Володин, спикер ГД РФ
Володин рассказал о вступающих в силу в октябре законах.
Фото: Макс / Вячеслав Володин
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