Володин предложил сделать вывод денег за рубеж отягчающим обстоятельством

Спикер Госдумы России рассказал, что властям надо обратить внимание на правовую лазейку в экономических преступлениях.

В Москве предложили сделать вывод денежных средств с российской территории на заграничные счета отягчающим обстоятельством при вынесении судебных приговоров по всем видам преступлений в экономическом плане. Соответствующей информацией в собственном аккаунте на национальной цифровой платформе "Макс" поделился председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Парламентарий из нижней палаты объяснил гражданам, что сам факт вывода финансов в третьи страны сейчас не учитывается в качестве самостоятельного квалифицирующего признака.

Правильно было бы, чтобы при подготовке обвинительного заключения и вынесении судом приговоров по всем видам преступлений в сфере экономики вывод денежных средств за рубеж, связанный с доказанными уголовно наказуемыми деяниями, всегда был. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Володин рассказал о вступающих в силу в октябре законах.

Фото: Макс / Вячеслав Володин