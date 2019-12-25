Николай Коломейцев уточнил, что суммы предельных баз для начисления взносов за конкретные годы утверждает правительство отдельными постановлениями.

Максимальный размер выплаты за один день больничного в 2027 году составит около 7,9 тысячи рублей. Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал первый заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев (КПРФ). Парламентарий из нижней палаты уточнил, что размер пособия зависит от стажа и средней заработной платы человека.

В 2026 году максимальный размер среднего заработка за день, исходя из которого определяется сумма пособия по временной нетрудоспособности, составляет 6827,4 рубля. Для больничных, выданных в 2027 году, максимальный размер среднего заработка за день вырастет до 7860 рублей. Николай Коломейцев, депутат ГД РФ

Законодатель добавил, что размер выплаты зависит от трудового стажа. При профессиональном стаже менее пяти лет пособие составит 60 процентов от среднего заработка, от пяти до восьми лет — 80 процентов, а на полную выплату могут рассчитывать граждане со стажем, превышающем восемь лет. Известно, что государство для расчета берет средний заработок россиянина за два календарных года, предшествующих году начала заболевания.

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Фото: Piter.tv