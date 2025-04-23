Россиянам объяснили, кому положены накопления умершего родственника

В ГД опровергли заблуждение о том, что все перечисления умершего гражданина автоматически отходят государству.

Родственники умершего человека могут претендовать на получение накопительной части его пенсии в виде единовременной выплаты. Мнение о том, что пенсионные накопления после смерти человека автоматически переходят государству, не соответствует действительности, сообщил ТАСС первый замруководителя фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев.

По словам депутата, правопреемники могут получить сформированную накопительную часть пенсии. При этом многое важно, оставил ли человек при жизни заявление о распределении своих накоплений.

Если такой документ есть, то выплаты полагаются только тем родственникам, которых указали в заявлении. Если такого документа нет, то на средства могут претендовать близкие родственники умершего. Речь идет о детях, супругах, родителях и усыновителях.

При хранении накопительной части пенсии в Соцфонде родственникам необходимо подать заявление о выплате или отказе от выплаты в течение шести месяцев со дня смерти человека. Если средства хранятся в негосударственном пенсионном фонде, то за выплатой обращаются туда.

Ранее мы сообщали, что средняя пенсия работающих россиян за год выросла на 2,6 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv