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Семьи перед майскими праздниками получат детские пособия досрочно
Сегодня, 7:26
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Семьи перед майскими праздниками получат детские пособия досрочно

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Досрочные средства перечислят тем семьям, которые выбрали безналичную выплату через банк.

Семьи перед майскими праздниками получат детские пособия досрочно. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу Социального фонда России.

До конца апреля семьи получат детские пособия, которые по обычному графику должны были прийти в начале мая. Досрочные средства перечислят тем семьям, которые выбрали безналичную выплату через банк. Тему, кому пособие доставляет почта, выплату оформят по графику работы отделений "Почты России" в каждом регионе.

Ранее в Соцфонде сообщили о досрочной выплате пенсий за май.

Фото: pxhere.com

Теги: выплаты, детские пособия, майские праздники, соцфонд рф
Категории: Лента новостей, Новости России,

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