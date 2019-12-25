Досрочные средства перечислят тем семьям, которые выбрали безналичную выплату через банк.

Семьи перед майскими праздниками получат детские пособия досрочно. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу Социального фонда России.

До конца апреля семьи получат детские пособия, которые по обычному графику должны были прийти в начале мая. Досрочные средства перечислят тем семьям, которые выбрали безналичную выплату через банк. Тему, кому пособие доставляет почта, выплату оформят по графику работы отделений "Почты России" в каждом регионе.

Ранее в Соцфонде сообщили о досрочной выплате пенсий за май.

Фото: pxhere.com