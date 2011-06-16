В Соцфонде сообщили о досрочной выплате пенсий за май

До 30 апреля выплату получат пенсионеры, которым пенсия приходит через банк в период с 1-е по 5 мая.

В Социальном фонде РФ сообщили о досрочной выплате пенсий за май. Заявление опубликовали в Telegram-канале фонда.

Отмечается, что до 30 апреля досрочную выплату получат пенсионеры, которым пенсия приходит через банк в период с 1-е по 5 мая. С 6 мая пенсии будут доставляться по обычному графику. Кроме того, другие выплаты Соцфонда будут досрочно перечислены.

Пенсионеры, которые получают выплаты с помощью "Почты России", получат пенсии по стандартному графику. Доставка пенсий начнется с 3 мая.

Ранее мы сообщали, что в России более 6 млн пенсионеров получают доплату к пенсии до уровня ПМП.

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