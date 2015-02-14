В России более 6 млн пенсионеров получают доплату к пенсии до уровня ПМП

Среди них федеральные доплаты получают 2,9 млн пенсионеров.

В России более 6 млн пенсионеров получают доплату к пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера (ПМП). Об этом сообщается из данных Социального фонда РФ.

Среди них федеральные доплаты получают 2,9 млн пенсионеров, а региональные - 3,2 млн. Отмечается, что всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины ПМП в регионе его проживания, устанавливается федеральная или региональная социальная доплата. При подсчете общей суммы материального обеспечения неработающего пенсионера учитываются суммы пенсий, срочной пенсионной выплаты, дополнительного материального обеспечения и другие факторы.

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