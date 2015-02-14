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В России более 6 млн пенсионеров получают доплату к пенсии до уровня ПМП
Сегодня, 14:54
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d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

В России более 6 млн пенсионеров получают доплату к пенсии до уровня ПМП

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Среди них федеральные доплаты получают 2,9 млн пенсионеров.

В России более 6 млн пенсионеров получают доплату к пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера (ПМП). Об этом  сообщается из данных Социального фонда РФ.

Среди них федеральные доплаты получают 2,9 млн пенсионеров, а региональные - 3,2 млн. Отмечается, что всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины ПМП в регионе его проживания, устанавливается федеральная или региональная социальная доплата. При подсчете общей суммы материального обеспечения неработающего пенсионера учитываются суммы пенсий, срочной пенсионной выплаты, дополнительного материального обеспечения и другие факторы.

Ранее в Госдуме объяснили суть идеи Минтруда повысить пенсии многодетным.

Фото: pxhere.com

Теги: доплаты, пенсии, прожиточный минимум пенсионера, россия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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