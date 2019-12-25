Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет поступит родителям 6 ноября, досрочно

Глава СФР также рассказал о том, когда получателям пенсий стоит ждать выплаты.

На российской территории ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет для работающих родителей федеральные власти перечислят досрочно, 6 ноября. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы Социального фонда России. Сотрудники профильного ведомства пояснили, что также выплата государством всех видов пенсий пройдет в текущем месяце досрочно. При этом денежные средства получателям придут в автоматическом режиме. Такой комментарий журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал председатель СФР Сергей Чирков.

Единственное исключение по "детским" выплатам в графике ноября - это ежемесячное пособие по уходу за ребенком для работающих родителей. Когда обычная дата выплаты выпадает на выходной день, пособие приходит в последний день рабочей недели. В этот раз она придется на 6 ноября. пресс-служба Социального фонда России

Глава СФР объяснил, что пенсию через "Почту России" можно получить в кассах почтовых отделений или доставкой почтальоном в период с 3 по 25 ноября.

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Фото: Piter.tv