В Госдуме объяснили суть идеи Минтруда повысить пенсии многодетным

По словам депутата, государства хочет мотивировать жителей к рождению детей.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб объяснила суть идеи Минтруда повысить пенсии многодетным. Об этом она сообщила в интервью телеканалу "360".

Депутат высказалась об инициативе отменить шестилетний максимальный срок ухода за ребенком, засчитываемый в пенсионный страховой стаж. По ее словам, государства хочет мотивировать жителей к рождению детей. Мера коснется тех, кто родил четверых и более детей.

Ранее иммунолог Жемчугов заявил, что люди готовы к новой эпидемии.

Фото: Piter.tv