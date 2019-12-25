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В Госдуме объяснили суть идеи Минтруда повысить пенсии многодетным
Сегодня, 13:51
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В Госдуме объяснили суть идеи Минтруда повысить пенсии многодетным

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По словам депутата, государства хочет мотивировать жителей к рождению детей.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб объяснила суть идеи Минтруда повысить пенсии многодетным. Об этом она сообщила в интервью телеканалу "360".

Депутат высказалась об инициативе отменить шестилетний максимальный срок ухода за ребенком, засчитываемый в пенсионный страховой стаж. По ее словам, государства хочет мотивировать жителей к рождению детей. Мера коснется тех, кто родил четверых и более детей.

Ранее иммунолог Жемчугов заявил, что люди готовы к новой эпидемии.

Фото: Piter.tv

Теги: госдума россии, пенсия, светлана бессараб
Категории: Лента новостей, Новости России,

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