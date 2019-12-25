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Иммунолог Жемчугов заявил, что люди готовы к новой эпидемии
Сегодня, 14:50
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Иммунолог Жемчугов заявил, что люди готовы к новой эпидемии

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По его словам, после пандемии коронавируса люди осведомлены, что делать в таких ситуациях.

Иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что люди готовы к новой эпидемии. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам терапевта, человечество обладает современными технологиями. Он подчеркнул, что после пандемии коронавируса люди осведомлены, что делать в таких ситуациях.

Также Жемчугов заявил, что с помощью ИИ можно спрогнозировать развитие болезни и показать меры противодействия ей. Иммунолог отметил, что такие программы основываются не только на данных о микробах, но и на результате прошлого опыта.

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Фото: pxhere.com

Теги: иммунолог, мнение эксперта, эпидемия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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