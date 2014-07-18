Инвестор Назаров назвал главный страх для фондового рынка России

По словам эксперта, 7 апреля стало Черным понедельником для фондового рынка.

Инвестор Артем Назаров назвал главный страх для фондового рынка России. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, 7 апреля стало Черным понедельником для фондового рынка, когда индексы показали снижение более чем на 5%. Он также обратил внимание, что цены на нефть за последние две торговые сессии снизились на 15% и более. Назаров отметил, что это главных страх для российского рынка. При этом инвестор допустил, что стоимость нефти Brent может достигнуть 35-40 долларов за баррель.

Ранее синоптик Тишковец рассказал, когда теплая погода вернется в Москву.

Фото: pxhere.com