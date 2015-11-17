Синоптик Тишковец рассказал, когда теплая погода вернется в Москву

По словам эксперта, с 7-го по 13 апреля в столице будет холодная погода.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, когда теплая погода вернется в Москву. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, с 7-го по 13 апреля в столице будет холодная погода. Он добавил, что по ночам на этой неделе столбик термометра будет опускаться до -5 градусов. Синоптик подчеркнул ,что потепления стоит ждать только в середине месяца, а температура воздуха прогреется до +15 градусов.

Ранее депутат прокомментировал новый закон против травли в школе.

Фото: Piter.tv